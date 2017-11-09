В Армении в 2018-м году операции на сердце будут проводиться по более доступным ценам



В Армении увеличат финансирование неотложных операций на сердце. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании Правительства 9 ноября. Решение было принято, чтобы покрыть ожидаемый перерасход средств. В 2016 г на программу было израсходовано 3,6 млрд драмов, а за первые 7 месяцев 2017 г – 2,1 млрд (около $4,37 млн - ред). Ожидаемый перерасход составит почти 320 млн драмов. Из них 194,5 млн (на 220 операций) перенаправят из других сокращаемых программ, в том числе стоматологического осмотра детей (по мнению Минздрава, программа не показала себя эффективной), временных командировок врачей в регионы, зарубежных командировок врачей, библиотечных услуг для Минздрава. В 2016 г на программу было израсходовано 3,6 млрд драмов, а за первые 7 месяцев 2017 г – 2,1 млрд (около $4,37 млн - ред). Ожидаемый перерасход составит почти 320 млн драмов. Из них 194,5 млн (на 220 операций) перенаправят из других сокращаемых программ, в том числе стоматологического осмотра детей (по мнению Минздрава, программа не показала себя эффективной), временных командировок врачей в регионы, зарубежных командировок врачей, библиотечных услуг для Минздрава.