Boeing поставит в Китай 300 самолетов на сумму более $37 млрд

Американская компания Boeing и китайская корпорация аэрокосмической науки и технологии заключили соглашение о поставке 300 самолетов общей стоимостью более $37 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте Boeing.

Как отмечается в тексте, соглашение было подписано в Пекине в рамках торговой миссии США в Китае в присутствии президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как заявил ранее в четверг министр коммерции КНР Чжун Шань, Китай и США во время визита Трампа подписали соглашения на общую сумму в $253,4 млрд.