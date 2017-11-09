В резиденции президента Армении Сержа Саргсяна состоялась церемония встречи президента Республики Молдова и его супруги. Президент Армении Серж Саргсян и его супруга Рита Саргся встретили президента Республики Молдова Игоря Додона и его супругу Галину Додон.

Как передает «Арменпресс», по приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет Президент Республики Молдова Игорь Додон.



В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством РА: Президентом, Председателем Национального Собрания, Премьер-министром. В резиденции Президента Республики пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых Президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Это первый визит Президента Республики Молдова в Армению, он имеет важное значение в развитии отношений между обеими странами и в придании нового толчка развитию экономических связей.

Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".