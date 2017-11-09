В Армении для военнослужащих ЮВО оборудуются комнаты психологической разгрузки

Для военнослужащих, проходящих службу по контракту и вновь прибывающего пополнения в российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении в казарменных помещениях оборудуются комнаты психологической разгрузки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, данные помещения оборудуются по указанию командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Комнаты оборудуются современной мебелью, оборудованием и технологиями «ротного психологического комплекта», состоящего из более 30 различных наименований, позволяющих вызывать у военнослужащих положительные эмоции и оказывать на организм человека благоприятное воздействие.

Основные цели по оборудованию комнат стоит перед командованием соединения в снятии с вновь прибывающих военнослужащих в воинскую часть заграницей психологического напряжения, а также перед заступлением и смены с боевого дежурства, повышении психологического настроя на занятиях по боевой подготовке и проведении психопрофилактической работы со здоровым контингентом военнослужащих.

Оборудование комнат для психологической разгрузки военнослужащих в подразделениях российского соединения в Закавказье завершится к началу нового зимнего учебного периода с.г.