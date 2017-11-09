В закон о налоге на прибыль будут внесены изменения
В Армении упростят амортизационные вычеты из базы налога на прибыль. Как передает «Арменпресс», проект соответствующих изменений в законе «О налоге на прибыль» был одобрен на заседании Правительства Армении 9 ноября.
В частности, бизнесу разрешат выбор между двумя видами амортизации основных фондов – линейному (по годам) и процентному (по убывающему остатку).Кроме того, амортизацию можно будет рассчитывать отдельно для разных групп основных фондов (например, делить машины на пассажирские и грузовые).
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