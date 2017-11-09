Apple впервые завершила торги с капитализацией более $900 млрд

Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой на закрытие торгов превысила $900 млрд: по итогам сессии на Уолл-стрит в среду акции компании подорожали на 0,8%, до $176,24, рыночная стоимость увеличилась до $904,9 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В прошлую пятницу капитализация Apple поднималась выше $900 млрд в первые минуты сессии благодаря отчетности и началу продаж iPhone X, но не смогла удержать рост к концу торгов.