Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь

Apple впервые завершила торги с капитализацией более $900 млрд


Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой на закрытие торгов превысила $900 млрд: по итогам сессии на Уолл-стрит в среду акции компании подорожали на 0,8%, до $176,24, рыночная стоимость увеличилась до $904,9 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В прошлую пятницу капитализация Apple поднималась выше $900 млрд в первые минуты сессии благодаря отчетности и началу продаж iPhone X, но не смогла удержать рост к концу торгов.

 

 

 

 



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