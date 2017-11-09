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В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу


Шесть посетителей шоу роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

На видеозаписи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей, после чего резко снижается и врезается в стоящих людей. Сообщается, что пострадавшие отделались порезами и ушибами.

 

 



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