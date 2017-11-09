Премьер-министра Турции Бинали Йылдырым готов обсудить вопрос понижения избирательного 10-процентного порога. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Во время пресс-конференции в США он сказал, что готов обсудить вопрос понижения избирательного 10-процентного порога, если это будет способствовать улучшению системы управления в стране.

Накануне лидер партии «Националистическое движение» (ПНД) Девлет Бахчели выступил с заявлением, высказавшись о необходимости снижения избирательного 10-процентного порога.

Примечательно, что эти разговоры возникли после того, как соцопросы показали, что в предстоящих парламентских выборах партии «Националистическое движение» (ПНД) не удастся преодолеть избирательный порог.

По результатам опроса, четвертой партией, которая пройдет в парламент, станет основанная ушедшим из ПНД Мералом Акшенером партия «Хорошо».