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Премьер-министра Турции Бинали Йылдырым готов обсудить вопрос понижения избирательного 10-процентного порога


Премьер-министра Турции Бинали Йылдырым готов обсудить вопрос понижения избирательного 10-процентного порога. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Во время пресс-конференции в США он сказал, что готов обсудить вопрос понижения избирательного 10-процентного порога, если это будет способствовать улучшению системы управления в стране.

Накануне лидер партии «Националистическое движение» (ПНД) Девлет Бахчели выступил с заявлением, высказавшись о необходимости  снижения избирательного 10-процентного порога.

Примечательно, что эти разговоры возникли после того, как соцопросы показали, что в предстоящих парламентских выборах партии «Националистическое движение» (ПНД)  не удастся преодолеть избирательный порог.

 По результатам опроса, четвертой партией, которая пройдет в парламент, станет основанная ушедшим из ПНД Мералом Акшенером партия «Хорошо».

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