Крупнейший филиал Лувра торжественно открыли в Абу-Даби

Торжественная церемония открытия филиала Лувра проходит в среду в Абу-Даби. Участие в ней принимают президенты ОАЭ и Франции Халифа бен Заид Аль Нахайян и Эмманюэль Макрон. Торжества по случаю запуска музея, открытия которого в арабской стране ждали 10 лет, проходят с восточным величием и размахом. Прямую трансляцию с места важного культурного события в жизни ОАЭ ведет телеканал Sky News Arabia, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Музей, здание которого было спроектировано французским архитектором Жаном Новелем и которое само по себе уже стало произведением искусства, создан на острове Саадият в Персидском заливе недалеко от центра столицы. Эмираты, которые во всем стремятся стать первыми, и здесь постарались преуспеть.

Музей раскинулся на площади 97 тыс. кв. м. В филиале Лувра в Абу-Даби, который откроется для широкой публики 11 ноября, 23 зала отведены под постоянные экспозиции. Там будет выставлено 600 произведений искусства, триста из которых заимствованы, в том числе, из тринадцати французских музеев - Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля и др. Посетители смогут увидеть работы Леонардо да Винчи, Винсента ван Гона, Пабло Пикассо, Эдуарда Мане, Поля Гогена и других великих живописцев и скульпторов.

На строительство филиала французского Лувра ушло более €1 млрд . Планируется, что в скором будущем на этом же острове Саадият откроются еще два подобных культурных центра - филиал американского музея Соломона Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Заида.