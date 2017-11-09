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Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам строительства


9 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам осуществления в районах ряда программ в сфере строительства. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян отметил важность поддержания высокого качества работ, строительных стандартов и архитектурного облика зданий, дав при этом соответствующие поручения руководителям компетентных органов.
В совещании приняли участие министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица.

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