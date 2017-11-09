Опрос: почти 70% американцев считают, что Трампа не уважают другие мировые лидеры

Более двух третьих американцев считают, что президент США Дональд Трамп не пользуется особым уважением со стороны руководителей других государств. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного в период с 2 по 5 ноября службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Отвечая на соответствующий вопрос, 68% респондентов заявили, что, по их мнению, лидеры других стран "не испытывают большого уважения" Трампу. Противоположного мнения придерживаются 24% участников исследования, 8% - не ответили, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, примерно полгода назад американцы считали, что отношение к Трампу в мире более почтительное. Так, согласно результатам опроса, проведенного в период 22-25 апреля, 61% респондентов заявили, что другие лидеры не слишком уважают хозяина Белого дома, не согласились с ними 36%. 2% участников исследования тогда не ответили.

По результатам последнего социологического исследования, 59% недовольны внешней политикой администрации Трампа, положительно относятся к ней 36%. 48% респондентов не одобряют то, как действующий президент ведет борьбу против терроризма, позитивно относятся к работе администрации на этом направлении 44%. Кроме того, 58% считают, что Вашингтон неэффективно проводит политику в связи с ситуацией вокруг КНДР, противоположного мнения придерживаются 35%.

В общей сложности 64% респондентов заявили, что в настоящее время в меньшей степени уверены в способностях республиканца исполнять обязанности главы государства. 30% сказали, что наоборот стали больше верить в то, что Трампу по плечу данные задачи. 55% участников исследования отметили, что президент плохо справляется с выполнением "важных обещаний, данных во время предвыборной кампании". Обратной точки зрения придерживаются 40% опрошенных.

Трамп во время президентской гонки 2016 года в США регулярно заявлял, что, став президентом, сможет снискать уважение мировых лидеров.