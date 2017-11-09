США проведут 11-14 ноября в Тихом океане учения сразу с тремя авианосцами

Вооруженные силы США проведут 11-14 ноября в западной части Тихого океана учения, в которых будут задействованы сразу три авианосные ударные группы (АУГ). Об этом объявила в четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США, который базируется в Йокосуке (Япония), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно изложенным ею сведениям, к участию в этих масштабных военных играх будут привлечены авианосцы Nimitz, Theodore Roosevelt и Ronald Reagan, а также корабли сопровождения. Они проведут "скоординированные операции в международных водах", отметила пресс-служба.

Три американских атомных авианосца с кораблями сопровождения - это около 20 тыс. военнослужащих, сотни самолетов и вертолетов, ракеты и артиллерия. Эта демонстрация американской военной мощи приурочена к идущему в эти дни продолжительному турне президента США Дональда Трампа по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.



