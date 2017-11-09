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Армен Карапетян утвержден в должности руководителя аппарата Министерства экономического развития и инвестиций Армении


Постановлением правительства Армении, Армен Карапетян назначен руководителем аппарата Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

Как заявил сегодня на заседании правительства первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян,  Армен Карапетян признан победителем объявленного на замещение данной вакантной должности конкурса.

«У Армена Карапетяна большой опыт работы в системе управления», – отметил Гарегин Мелконян.

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