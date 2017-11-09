Правительство Армении выделило 20 млн драмов на возмещение платы за обучение студентов-сирийских армян

Правительство Армении выделило 20 млн драмов на возмещение платы за обучение 73 студентов-сирийских армян, в размере 60% от общей суммы платы за их обучение.

Как передает «Арменпресс», министр диаспоры Грануш Акопян сообщила, что правительство Армении, при содействии Армянского благотворительного союза и фонда «Галуст Гюльбенкян» возместят плату за обучение для 302 студентов-сирийских армян.

В данный момент общая сумма платы за обучение для 302 студентов-сирийских армян, нуждающихся в финансовой помощи, составляет 194 млн 198 тысяч драмов.

«20 млн драмов на возмещение платы за обучение 73 студентов-сирийских армян, в размере 60% от общей суммы платы за их обучение предлагается выделить из госбюджета Армении, остальная сумма будет возмещена при содействии Армянского благотворительного союза и фонда «Галуст Гюльбенкян»»,- сказано в обосновании.