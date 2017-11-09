Дания облегчает визовый режим для граждан Армении
11:35, 9 Ноябрь, 2017
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о заключении соглашения с Данией об упрощении процедуры выдачи виз. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
Как отметил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, соглашением предусматривается значительное облегчение визового режима для граждан нашей страны.
Упрощенные процедуры выдачи виз распространяются на ближайших родственников граждан Дании или граждан Армении, проживающего в этой стране на законных основаниях, членов официальных делегаций, журналистов, участников международных выставок, форумов, научных конференций, семинаров, международных спортивных мероприятий, программ обмена между городами-побратимами, лиц, посещающих Данию в целях лечения, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности, представителей гражданского общества, водителей, осуществляющие международные транспортные перевозки, школьников, студентов, аспирантов, предпринимателей и представителей бизнес-организаций, лиц, посещающих воинские и гражданские захоронения.
В документе также регулируется порядок оформления многократных виз сроком до пяти лет супругам и детям граждан Дании или армянских граждан, проживающим в этой стране на законных основаниях, членам национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов. В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро.
Ранее Армения в одностороннем порядке отменила въездные требования к гражданам всех стран ЕС, в том числе Дании.