Дания облегчает визовый режим для граждан Армении

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о заключении соглашения с Данией об упрощении процедуры выдачи виз. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.



Как отметил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, соглашением предусматривается значительное облегчение визового режима для граждан нашей страны.



"Граждане Армении получают право для пребывания в Дании и других странах Шенгенской зоны на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, что является существенным шагом на пути облегчения визового режима", - сказал Кочарян.Упрощенные процедуры выдачи виз распространяются на ближайших родственников граждан Дании или граждан Армении, проживающего в этой стране на законных основаниях, членов официальных делегаций, журналистов, участников международных выставок, форумов, научных конференций, семинаров, международных спортивных мероприятий, программ обмена между городами-побратимами, лиц, посещающих Данию в целях лечения, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности, представителей гражданского общества, водителей, осуществляющие международные транспортные перевозки, школьников, студентов, аспирантов, предпринимателей и представителей бизнес-организаций, лиц, посещающих воинские и гражданские захоронения.В документе также регулируется порядок оформления многократных виз сроком до пяти лет супругам и детям граждан Дании или армянских граждан, проживающим в этой стране на законных основаниях, членам национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов. В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро.Ранее Армения в одностороннем порядке отменила въездные требования к гражданам всех стран ЕС, в том числе Дании.