Путин и Трамп встретятся 10 ноября

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сейчас, в настоящий момент согласовывается [время] встречи, это будет 10 числа", - сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Трамп смогут обсудить на встрече во Вьетнаме на полях саммита АТЭС ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые "находятся в провале, в кризисном положении".