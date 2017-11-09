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Игра Армения – Беларусь: шествие ФФА не состоится


Фан-движение ФФА болельщиков сборной Армении перед товарищеским матчем против команды Беларуси не проведет шествие фанатов. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении ФФА.

Напомним, что матч Армения - Беларусь состоится на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна и начнется в 18:00.

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