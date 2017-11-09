Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил снизить загруженность административного суда

Обжалования граждан административных актов надо рассматривать быстрее. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, исследования показывают, что административные акты в первую очередь обжалуют не в административном, а в судебном порядке. Зачастую аргументация государства оказывается недостаточной. Поэтому, отвергнутые на административном уровне, жалобы принимаются на судебном, заметил премьер-министр. Заметим, что большее число административных актов выписывается на водителей.

Согласно статданным, по положению на ноябрь 2017 г, на этапе следствия находится около 9,2 тыс дел. Заседания в суде общей юрисдикции назначаются на январь 2018 г, а в апелляционном – уже на 2019 г.

Для разгрузки судов, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру юстиции Давиду Арутюняну, министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну за 2 месяца представить в аппарат Правительства предложения о повышении эффективности и прозрачности рассмотрения жалоб.