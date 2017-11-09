Все лидеры стран ОДКБ подтвердили участие в саммите в Минске

Все лидеры организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили свое участие в саммите в Минске 30 ноября, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский.

Он отметил, что саммит планируется 30 ноября. "Все главы государств подтвердили свое участие", — сказал он. В настоящее время Белоруссия является страной-председателем ОДКБ.

По его словам, "ОДКБ стала одной из наиболее эффективных организаций в Евразии". "Все государства действует как единое целое, демонстрируя солидарность", — заявил Шидловский, выступая в посольстве РФ в Вашингтоне на приеме по случаю 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летия создания ОДКБ.