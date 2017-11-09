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Сборная Армении по футболу до 19-и лет потерпела крупное поражение от сборной Чехии


В первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2019-го года сборная Армении до 19-и лет потерпела крупное поражение. 
Как передает «Арменпресс», в Люксембурге команда Артака Осеяна уступила сборной Чехии до 19-и лет со счетом 0:5.

11-го ноября армянские футболисты встретятся с командой Шотландии, а 14-го ноября - с командой Люксембурга.

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