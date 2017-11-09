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Меланья Трамп на церемонии официальной встречи в Пекине была в "китайском" платье


Супруга Дональда Трампа - Меланья в четверг на церемонии официальной встречи президента США у восточных ворот Дома народных собраний была облачена в платье с китайскими мотивами. Длинное в пол черное платье было расшито серебристыми цветами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоявшая рядом с американской гостьей супруга председателя КНР Си Цзиньпина - Пэн Лиюань, считающаяся в Китае "иконой" национального стиля - предпочла строгий темный костюм. Передает корреспондент ТАСС с места событий.



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