Супруга Дональда Трампа - Меланья в четверг на церемонии официальной встречи президента США у восточных ворот Дома народных собраний была облачена в платье с китайскими мотивами. Длинное в пол черное платье было расшито серебристыми цветами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоявшая рядом с американской гостьей супруга председателя КНР Си Цзиньпина - Пэн Лиюань, считающаяся в Китае "иконой" национального стиля - предпочла строгий темный костюм. Передает корреспондент ТАСС с места событий.