В Грузии с начала осени от сибирской язвы умер второй человек

Второй человек с начала осени умер в Грузии от сибирской язвы. Об этом журналистам сообщила эпидемиолог потийской региональной лаборатории Минздрава Грузии Мака Габуниа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Жертвой болезни стала 28-летняя жительница страны. Возможной причиной смерти стало то, что женщина слишком поздно обратилась к врачам.

По словам эпидемиолога, диагноз сибирской язвы был подтвержден лабораторными исследованиями.

Ранее, в сентябре нынешнего года, от сибирской язвы умер 58-летний житель села Ахалсопели Хелвачаурского района.