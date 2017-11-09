Британский министр по вопросам международного развития объявила об отставке

Британский министр по вопросам международного развития Прити Пател объявила в среду о своем уходе с занимаемой должности. Как передает Арменпресс, об этом говорится в официальном сообщении, распространенном Пател.

"Я приношу всесторонние извинения вам и правительству за то, что произошло, и подаю прошение об отставке", - говорится в тексте, оказавшемся в распоряжении ТАСС. "Хотя мои действия были обусловлены лучшими побуждениями, они не соответствовали стандартам прозрачности и открытости, за которые я выступала и к которым я призывала", - добавила Пател, уточнив, что теперь сконцентрируется на своей работе в качестве депутата.

Снятие Пател с занимаемой должности стало фактически неминуемым после того, как несколько дней назад выяснилось, что она нарушила министерский кодекс. Находясь в августе на двухнедельном отдыхе с семьей в Израиле, она провела 12 встреч с официальными лицами этой страны, не известив об этом ни британский МИД, ни премьер-министра, и, соответственно, не получив от них необходимой санкции на подобные контакты.

В числе тех, с кем встречалась Пател, был и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



