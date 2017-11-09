Позиция России в отношении продления срока полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химических атак в Сирии фактически обеспечивает защиту террористов, продолжающих применять боевые отравляющие вещества в этой арабской стране. Это утверждается в обнародованном в среду вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Мы призываем Россию изменить курс до того, как истечет срок полномочий СМР. И мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать [в Совете Безопасности ООН] за продление срока полномочий данного важнейшего механизма", - заявляет официальный представитель президента США.

Срок полномочий СМР истекает 17 ноября.



