Макроэкономические показатели в Армении за последние 1,5 года имеют тенденцию роста: экономист Атом Маргарян

Экономист Атом Маргарян, основываясь на макроэкономических показателях, видит за последние полтора года явное улучшение в экономическом состоянии Армении. «Макроэкономические показатели в Армении за последние 1.5 года очевидно имеют тенденцию роста. Об этом говорят официальные данные за 9 месяцев этого года. Программа нынешнего правительства на 5 лет и в среднесрочной перспективе уже показывает определенные результаты»,- сказал в беседе с «Арменпресс» экономист Атом Маргарян.

По его словам, за 9 месяцев этого года экономическая активность выросла на 5.1%, что делает реалистичным пересмотр заложенной на год планки в 3,2% экономического роста в сторону повышения до 4,3%.

Видная на инфографике динамика роста промышленности за последние 4 года показывает, что опорный столп экономики – промышленность - продолжает развиваться. «Несмотря на то, что мы не можем сказать того же о сельском хозяйстве и строительстве, однако темпы спада в этих отраслях замедлились, продолжая, тем не менее, падать в течение 9 месяцев этого года. Этот спад уравновешивается ростом в других отраслях»,- сказал экономист Атом Маргарян.

По его словам, торговый оборот, в аспекте роста импорта на 23,2%, имеет свои предпосылки. «В прошлом году импорт даже упал, показав отрицательные цифры за 9 месяцев. В этом году импорт значительно вырос, за счет роста импорта инвестиционных, или капитальных затрат, что говорит об активности инвестиций»,- сказал экономист Атом Маргарян.

По его словам, на росте импорта товаров потребления сказался рост импорта бытовых товаров. Эти товары упали в цене, что увеличило спрос, и, как следствие, увеличился импорт.