Трамп считает, что проблема КНДР может найти решение

Проблема КНДР имеет решение, в это верят лидеры и США, и Китая. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе. Начало встречи за овальным столом транслировало в прямом эфире Центральное китайское телевидение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я верю, что для этого есть решение, так же, как и вы", - сказал американский президент своему китайскому визави.

Трамп также подчеркнул, что власти Китая при желании могут в короткий срок и без лишних усилий разрешить проблему денуклеаризации КНДР.

"Важнейшей угрозой безопасности является ядерная проблема КНДР. Как я уже заявил вчера при обращении к Национальному собранию в Сеуле, США сохраняют приверженность полной и постоянной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он. "Китай может легко и быстро решить эту проблему. И я призываю Китай и его великого председателя серьезно поработать над этим", - указал Трамп.

"Я знаю точно одну вещь о вашем председателе: если он серьезно поработает над этим, это произойдет. Сомнений в этом быть не может", - резюмировал хозяин Белого дома.