В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 миллиардов долларов на "противодействие" России в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Средства могут быть выделены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", предусматривающей поставки "летальных оборонительных вооружений".

Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".