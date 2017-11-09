Армения и Молдова придадут новое дыхание сотрудничеству: состоится первый визит Президента Республики Молдова в Армению

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет Президент Республики Молдова Игорь Додон.



В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством РА: Президентом, Председателем Национального Собрания, Премьер-министром. В резиденции Президента Республики пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых Президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Это первый визит Президента Республики Молдова в Армению, он имеет важное значение в развитии отношений между обеими странами и в придании нового толчка развитию экономических связей.

Развитие отношений между обеими странами имеет тем более важное значение, поскольку Армения и Молдова включены в программу Восточного соседства ЕС и имеют общие интересы в интеграционных процессах в рамках ЕС и ЕАЭС. Армения, как член ЕАЭС, может способствовать углублению сотрудничества с Молдовой, а Молдова, как страна, подписавшая Ассоциативное соглашение с ЕС, может вложить свою лепту, особенно, с учетом того, что 24-го ноября ожидается подписание соглашения о партнерстве с ЕС.

«Арменпресс» представляет развитие отношений между обеими странами со дня установления между ними дипломатических отношений.

Визиты и встречи

В июле 2013 года в Молдове побывал президент Армении Серж Саргсян.

До этого, в декабре 2012 года в Армении побывали премьер-министр Молдовы Влад Филат и вице-премьер, министр ИД Молдовы Юрие Ланке. В сентябре 2013 года в Армении побывала вице-премьер, министр ИД Молдовы Наталья Герман.

В июне 2015 года в Кишиневе прошли политические консультации между МИД Армении и Молдовы. В 2016 году, в феврале на Мюнхенской конференци по безопасности встретилиь министр ИД Армении Эдвард Налбандян и вице-премьер, министр ИД Молдовы Андрей Гальбур.

В ноябре 2016 года в Армению с рабочим визитом прибыл министр ИД Молдовы Андрей Гальбур.

В декабре 2016 года замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян побывал на инаугурации Президента Республики Молдова.

В июле 2017 года министр ИД Армении Эдвард Налбандян в кишиневе принимал участие в неформальной встрече министров ИД стран Восточного партнерства.

Подписанные документы

Дипломатические отношения между Арменией и Молдовой были установлены 18-го мая 1992 года, с тех пор было подписано 18 документов, 17 соглашений, 1 меморандум.

Экономические связи

Объемы товарооборота между Арменией и Молдовой в 2016 году составляли 1 млн 238 тысяч долларов, что меньше 2015 года на 26%. Экспорт из Армении в Молдову составил 334.4 тысяч долларов, импорт - 904 тысяч долларов. За январь-июнь 2017 года объемы товарооборота между Арменией и Молдовой составили 774 тысяч долларов. Экспорт из Армении в Молдову составил 331тысяч долларов, импорт - 443.06 тысяч долларов.

Из Молдовы ввозятся ковры, подсолнечное масло, строительные детали, пробка и пр.

Из Армении в Молдову ввозятся табак, бочки из дерева, лекарства, гранит, базальт и пр.

В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством РА: Президентом, Председателем Национального Собрания, Премьер-министром. В резиденции Президента Республики пройдут армяно-молдовские переговоры высокого уровня, по завершении которых Президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.



Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".



Шант Хлгатян