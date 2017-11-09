В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина весом 12 тонн
Рекордная партия кокаина весом 12 тонн конфискована в Колумбии, как передает Арменпресс, об этом сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
"Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)", — заявил Сантос журналистам.
Радио RCN отмечает, что операция национальной полиции носила название "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия наркотиков принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".
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