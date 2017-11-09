Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в стране

Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являющийся последним ополотом террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России) в стране, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости полевой командир армии САР.

По словам военного, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных ИГ*.

Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за стремительного наступления правительственных войск, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс.