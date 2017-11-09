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Китай и США в ходе визита Трампа подписали соглашения на общую сумму около $253,4 млрд


Китай и США во время государственного визита Дональда Трампа подписали соглашения на общую сумму в $253,4 млрд. Об этом в четверг в доме народных собраний заявил министр коммерции КНР Чжун Шань, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг, во второй день визита представители крупного бизнеса в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа подписали 15 соглашений на общую сумму $245,2 млрд.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на правительственный источник в Пекине сообщала, что КНР И США намерены подписать ряд важных соглашений о двустороннем сотрудничестве на сумму $280 млрд.

В перечне сфер, по которым планируется заключить договоренности - энергетика и автопром, в частности, организация поставок газа и автокомпонентов.



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