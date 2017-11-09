Европейские индексы - 08-11-17

МОСКВА, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 13382.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5471.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.22% и составил 7529.72 пункта, российский MICEX вырос на 0.35% и составил 2163.01 пункта, а RTSI вырос на 0.70% и составил 1152.87 пункта.