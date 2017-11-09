Цены на цветные металлы - 08-11-17

ЛОНДОН, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.42% и составила 2120.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.90% и составила 6838.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.68% и составила 2510.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.79% и составила 12620.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.26% и составила 19425.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.92% и составила 3184.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.