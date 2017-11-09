Предстоящие новости: 9.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

По приглашению президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет Президент Республики Молдова Игорь Додон.

В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством Армении: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.В резиденции президента Республики пройдут армяно-молдавские переговоры высокого уровня, по завершении которых президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.

Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".

Сегодня, 9-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении. На заседании 9-го ноября правительство Армении обсудит вопрос переформирования 2 информационных ГПОН - «Центра информации и анализа» и «Центра общественных связей и информации», путем их объединения. В обосновании проекта указано, что данная необходимость обусловлена тем, что функции обоих ГПОН в определенной степени дублируются. Переформирование 2 информационных ГПОН - «Центра информации и анализа» и «Центра общественных связей и информации», путем их объединения позволит сконцентрировать ресурсы обеих организаций с целью наиболее эффективной организации их деятельности. Кроме того, слияние этих ГПОН позволит сэкономить бюджетные средства путем сокращения дублируемых звеньев»,- сказано в обосновании.

В НС Армении продолжится обсуждение проекта бюджета Армении на 2018 год.

Сегодня, 9-го ноября, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян и председатель Агентства конкуренции Грузии Нодар Хадури подпишут меморандум о сотрудничестве.

В Музей истории Еревана состоится выставка «Банки, инвестиционные и кредитные организации Армении».

В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт известного скрипача Дэвида Небеля.

Вместе с Молодежным оркестром Армении он исполнит скрипучный концерт Бетховена.

На Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится Встреча национальных сборных по футболу Армении и Беларуси.

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