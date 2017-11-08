Находящийся в розыске пассажир авиарейса Краснодар-Ереван сдался полицейским

В результате мероприятий и разъяснительной работы, проведенных сотрудниками Центрального отдела Полиции Армении, 7 ноября в 16:30 после прибытия авиарейса Крраснодар-Ереван в ереванском аэропорту «Звартноц» был задержан Самсон Г., 1976 г.р., который с 24 декабря 2012 года разыскивался по обвинению по части 1 статьи 325 УК Армении /Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.