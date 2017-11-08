Все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 7 и 8 ноября, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 6 случаев мошенничества, 2 случая присвоения, по 1 случаю похищения человека, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления служебными полномочиями, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 2 человека погибли, 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.