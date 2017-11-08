Ле Пен лишили парламентского иммунитета

Национальное собрание Франции лишило лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен парламентского иммунитета из-за публикаций в ее Twitter фотографий зверств ИГ. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», oб этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Решение приняла высшая коллегиальная инстанция нижней палаты парламента — бюро Национального собрания, состоящее из 22 депутатов.

Ле Пен прокомментировала произошедшее в Twitter:

"Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом, который осуждает низость ИГ: меньше судебного риска".

Из-за снимков она стала фигурантом расследования, которое с 2015 года ведет прокуратура Нантера (пригород Парижа). В том году политик разместила в микроблоге три фото, на одном из которых был изображен обезглавленный американец Джеймс Фоули. Его родители потребовали, чтобы она удалила снимок, и Ле Пен в итоге сделала это.

На другой фотографии был мужчина, который лежит под гусеницей танка, на еще одной — человек, который заживо горит в клетке. Эти снимки Ле Пен опубликовала в ответ на критику журналистов, сравнивших "Национальный фронт" с "Исламским государством".

В марте 2017 года Европарламент проголосовал за снятие с нее парламентского иммунитета. Марин Ле Пен — дочь политика-националиста Жан-Мари Ле Пена. Она участвовала в президентских выборах 2012 и 2017 года.