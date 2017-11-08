Президент Армении провел совещание по демографическим вопросам
Президент Армении Серж Саргсян 8 ноября провел совещание по демографическим вопросам, в котором приняли участие премьер-министр, заместитель премьер-министра, руководитель аппарата президента, председатель Постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам, министры труда и по социальным вопросам, здравоохранения, территориального управления и развития, сельского хозяйства, финансов, экономическое развития и инвестиций, диаспоры, заместитель министра иностранных дел и сотрудники администрации президента.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на совещании были обсуждены по сферам основные демографические проблемы страны и возможности улучшения ситуации. Были затронуты ключевые проблемы демографической ситуации в стране, основные макрофакторы, влияющие на демографию страны.
В начале совещания президент Армении подчеркнул, что общенациональная цель довести население до 2040 года до 4 миллионов - сложная, но реалистичная задача. Президент также коснулся вопросов безопасности, которые влияют на демографическую ситуацию.Достижение отмеченной цели, по мнению Саргсяна, должно быть задачей всех властей Армении, а постоянное улучшение демографической ситуации должно быть важным и после 2040 года.
По итогам совещания президент Республики дал ряд поручений.
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