С официальным визитом в Армению прибудет президент Республики Молдова Игорь Додон

По приглашению президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством Армении: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В резиденции президента Республики пройдут армяно-молдавские переговоры высокого уровня, по завершении которых президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".