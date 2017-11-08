Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

С официальным визитом в Армению прибудет президент Республики Молдова Игорь Додон


По приглашению президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибудет Президент Республики Молдова Игорь Додон.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в рамках визита намечаются встречи Президента Республики Молдова с высшим руководством Армении: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В резиденции президента Республики пройдут армяно-молдавские переговоры высокого уровня, по завершении которых президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.
Президент Республики Молдова посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации