Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-11-17

ЕРЕВАН, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 ноября, курс доллара США вырос на 0.48 драмa и составил 486.22 драм. Курс евро вырос на 1.96 драмa и составил 563.77 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 8.20 драм. Курс британского фунта сократился на 0.10 драмa и составил 638.65 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 93.09 драмa и составила 19940.61 драм. Цена серебра выросла на 1.67 драмa и составила 265.83 драм. Цена платины выросла на 123.61 драмa и составила 14475.54 драм.