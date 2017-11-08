Азиатские индексы - 08-11-17

ТОКИО, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.10% и составил 22913.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.24% и составил 1817.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3415.46 пункта, а HANG SENG снизился на 0.30% и составил 28907.60 пункта.