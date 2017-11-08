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Спецпредставитель правительства Франции привез Путину от Макрона послание по Украине


Спецпредставитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез президенту России Владимиру Путину послание по Украине от французского лидера Эмманюэля Макрона. Как передает Арменпресс, об этом сам Шевенман сообщил в среду на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Я привез сюда [в Москву] послание от нашего президента в адрес президента РФ, оно касается Украины", - сказал он.

"Это довлеет над нашими отношениями. В конце концов - это причина санкций", - добавил Шевенман.



 



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