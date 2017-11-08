В Японии приступили к тестированию роботов-помощников для Олимпиады-2020

Правительство столичной японской префектуры Токио приступает к тестированию роботов, которые будут встречать иностранных гостей Олимпиады 2020 года. Первые такие помощники появились в здании столичного правительства в районе Синдзюку в знаменитом районе небоскребов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пробная установка почти полностью самостоятельных аппаратов начнется 13 ноября. Для участия в эксперименте были выбраны пять роботов, представленных пятью ведущими японскими технологическими компаниями.

Главная задача таких роботов заключается в оказании помощи туристам, в первую очередь иностранным. Все они могут "понимать" и "говорить" на четырех языках - японском, английском, китайском и корейском. Правительство надеется, что использование такие роботов-помощников во время Олимпиады и Паралимпиады будет хорошей возможностью продемонстрировать всему миру высококлассные японские технологии.

С целью популяризации японских технологий правительство решило также в 2020 годупровести Всемирный саммит роботов, на котором машины будут соревноваться в точности, скорости и качестве работы. В Японии к развитию подобных технологий приковано пристальное внимание в связи с сокращением и старением населения, а также прогнозами экспертов, согласно которым, страна в будущем может столкнуться с нехваткой рабочей силы.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.