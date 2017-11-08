Президент Армении принял участников 2-й Всеармянской научной конференции

Президент Армении Серж Саргсян принял участников 2-й Всеармянской научной конференции, которая состоялась в Ереване 5-8 ноября. В составе делегации были известные армянские ученые из США, России, Франции, Ирландии, Дании и других стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя ученых на родине, Саргсян подчеркнул важность проведения этой уже традиционной конференции в столице Армении.

«Для молодых людей очень важно иметь возможность общаться с людьми, которые уже добились больших успехов в области науки и техники, но я считаю, что этот форум также важен с другой точки зрения: это не только шанс для молодых людей познакомиться с новыми научными идеями, но также хорошая возможность увидеть, как успешные люди могут служить нашей стране. У нас нет другого пути, кроме как построить экономику, основанную на знаниях», - подчеркнул президент Саргсян, представляя последовательную политику Армении по поощрению и продвижению успешных ученых и людей с большими устремлениями в условиях финансовых трудностей, с которыми сталкиваются в стране.

Присутствующие ученые рассказали о своих впечатлениях от Всеармянской научной конференции, которая проходит при поддержке президента, о достижениях, зарегистрированных после первого форума.

Гости обменялись мнениями с президентом Армении о дальнейшем сотрудничестве в области науки и образования. В ходе встречи президент Саргсян ответил на вопросы ученых.