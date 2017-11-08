Правительство Сомали заявило о победе над исламистской группировкой "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы одержали военную победу над "Аш-Шабаб", в ближайшее время боевики будут окончательно добиты", - заявил министр информации Сомали Абдирахман Омар Осман, передает Би-би-си.

Ранее Африканский союз (политико-экономическое объединение африканских государств) объявил, что приступает к постепенному выводу своего миротворческого контингента из этой страны, который планируется завершить в течение двух лет. Первая группа в тысячу военнослужащих покинет Сомали к концу нынешнего года.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка создана в 2004 году в Сомали, позже присягнула на верность "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ). Одно время "Аш-Шабаб" контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств.

В 2007 году Африканский Союз разместил в Сомали миротворческий контингент.