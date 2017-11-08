Британский министр втайне от Терезы Мэй встретилась с премьер-министром Израиля

Британский министр по вопросам международного развития Прити Пател прервала свою деловую поездку в Уганду и срочно возвращается в Великобританию по требованию премьер-министра Терезы Мэй. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

Двумя днями ранее Пател извинилась за то, что нарушила министерский кодекс: находясь в августе на 13-дневном отдыхе с семьей в Израиле, она провела 12 встреч с официальными лицами этой страны, не известив об этом ни британский МИД, ни премьер-министра и, соответственно, не получив от них необходимой санкции на подобные контакты. В числе тех, с кем встречалась Пател, был и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне Пател не явилась на заседание Палаты общин, на котором рассматривался вопрос о ее поступке, предпочтя улететь в запланированную поездку в Африку.

Как считает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг, после получения британским правительством информации о сентябрьских встречах с израильтянами дело, скорее всего, идет к тому, что Пател лишится своей должности.