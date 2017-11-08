В Сирии 120 боевиков сложили оружие по программе нацпримирения, пишут СМИ

В сирийской провинции Хомс 120 боевиков из поселения Растан и города Тальбиса сложили оружие в рамках программы народного примирения, как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду сирийское национальное агентство САНА.

"Урегулированы дела 120 человек из поселения Растан и города Тальбиса на севере провинции (Хомс)", — пишет агентство.

Отмечается, что боевики решают сложить оружие благодаря постоянной агитационной работе. В провинции распространяют листовки, а также проводят sms-рассылку с призывом "сложить оружие, встать на путь истинный и воспользоваться амнистией, которую проводит правительство САР".