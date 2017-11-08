Премьер-министр Армении провел совещание по вопросам создания свободной экономической зоны в Мегри
16:26, 8 Ноябрь, 2017
Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел совещание по вопросам создания свободной экономической зоны в Мегри.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян доложил о ходе текущей деятельности, уделив особое внимание реализуемым на месте мероприятиям.
Подчеркнув важность проекта для экономического развития Армении, премьер-министр Карапетян поручил держать в центре внимания строительство свободной экономической зоны и осуществлять все мероприятия в соответствии с графиком.