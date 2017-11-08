США и Китай заключили сделки на $9 миллиардов в ходе визита Трампа

Американские и китайские компании подписали ряд сделок общей стоимостью в 9 миллиардов долларов во время визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент представители обеих стран сообщили о 19 подписанных контактах, сообщает агентство. По словам вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, соглашения были всего лишь "разминкой" перед тем, как во время предстоящей встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будут заключены более крупные сделки, включая соглашения об экспорте природного газа и соевых бобов.

Одной из целей поездки Трампа в Китай является улучшение торговых отношений между КНР и США. "Устранение дисбаланса в торговле с Китаем является центральной темой совместных дискуссий между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином", — сказал агентству министр торговли США Уилбур Росс.

Прибывшего в среду с государственным визитом в Китай американского президента сопровождают представители 30 крупных корпораций. Как ожидается, ключевыми темами переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином станут ядерная проблема Корейского полуострова и вопросы двусторонней торговли. Визит продлится до 10 ноября.



