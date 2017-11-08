Федеральный конституционный суд Германии разрешил регистрировать "третий пол" в записях актов гражданского состояния (ЗАГС). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в решении на сайте суда.

"Всеобщее право личности также защищает половую идентичность тех, кто в течение продолжительного времени не может причислить себя ни к мужскому, ни к женскому полу", — говорится в решении суда.

Новые законодательные нормы должны быть созданы до 31 декабря 2018 года.